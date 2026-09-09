El aviso rige hasta el viernes al mediodía y alcanza principalmente a zonas serranas, centro y norte de la provincia. Se prevén abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas fuertes de viento, posible caída de granizo e intensa actividad eléctrica. Se recomienda evitar actividades al aire libre y no circular por calles o rutas con acumulación de agua.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, informa que continúa vigente la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

La mayor probabilidad de tormentas se concentra en la zona serrana, el centro y el norte provincial, aunque también podrían registrarse eventos en algunos sectores del sur de Córdoba.

Ante esta situación, se recomienda evitar las actividades al aire libre mientras duren las tormentas y no transitar por calles o rutas que presenten acumulación de agua sobre la calzada.

Asimismo, se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades.

La Secretaría de Gestión de Riesgo continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier actualización.