Llaryora presentó los resultados de la primera convocatoria del programa Impuestos por Inversión, que forma parte del Plan de Igualdad Territorial. Las iniciativas alcanzan a 21 localidades del Noroeste y Sur-Sur provincial y proyectan un aumento cercano al 50% del empleo formal. De los 40 proyectos aprobados, 35 son pioneros y 14 ya se encuentran en marcha.

El gobernador Martín Llaryora presentó este martes, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, los resultados de la primera convocatoria del Programa Provincial Impuesto por Inversión (IPI), que prevé movilizar $240.500 millones y generar más de 3.000 empleos formales directos e indirectos en el Noroeste y Sur-Sur provincial.

La iniciativa forma parte del Plan de Igualdad Territorial (PIT) y busca atraer inversiones privadas a zonas con menor desarrollo productivo mediante incentivos fiscales provinciales.

La convocatoria permitió aprobar 40 proyectos: 25 en el Noroeste y 15 en el Sur-Sur. Las inversiones alcanzan a 21 localidades de 10 departamentos y contemplan actividades industriales, turísticas, primarias, sanitarias y multisectoriales.

Los emprendimientos proyectan generar más de 900 puestos de trabajo directos y superar los 3.000 empleos formales al incorporar los indirectos. Según las estimaciones presentadas, ese impacto equivaldría a un incremento cercano al 50% del empleo formal de las localidades receptoras.

En la ocasión, Llaryora explicó que el programa busca complementar las herramientas de promoción existentes, ya que “los programas tienden a incentivar las zonas que ya están desarrolladas”.

El gobernador sostuvo que el objetivo del Plan de Igualdad Territorial es reducir las brechas de desarrollo entre las regiones de Córdoba. “Los países que crecen continuamente tratan de desarrollarse en un marco de equidad, y que no haya zonas hipercompetitivas y zonas subdesarrolladas. Por eso había que generar más oportunidades”.

Asimismo, destacó el respaldo político que permitió impulsar el PIT y la articulación entre el Estado y el sector privado: “No es un proyecto de un gobierno, sino que es un proyecto cordobés. Lo público y lo privado acá parece natural, pero no lo es en gran parte de la Argentina”.

En otro tramo de su discurso, Llaryora remarcó la importancia de la infraestructura para atraer inversiones privadas. “Hay que construir el piso y después encontrar el techo. El piso es la infraestructura. Sin infraestructura no podés crecer. Había que construir ese piso para el desarrollo de estas regiones”, subrayó.

Y agregó: “Si yo soy un privado, quiero ganar, y está muy bien porque necesito rentabilidad. Entonces, empezar a plantear un Plan de Igualdad Territorial es llevar infraestructura a lugares donde hoy tal vez no está la gente, pero el día de mañana, con esa infraestructura, sí va a estar”.

El mandatario también se refirió a las leyes de promoción industrial, de la economía del conocimiento y de la industria audiovisual como herramientas para mejorar la competitividad.

A su vez, destacó las políticas de estímulo al consumo que se implementan a través del Banco de Córdoba. “Tenemos cuota cero y distintas líneas de financiamiento que permiten ofrecer condiciones competitivas para la compra”.

También se refirió a los convenios con el sector de la maquinaria agrícola en exposiciones rurales y sostuvo que “el récord de ventas tiene que ver con la tasa de financiamiento que vos hacés, que es una tasa que te lleva a comprar porque es la mejor tasa del mercado”.

Acompañaron la presentación el jefe de Gabinete, Manuel Calvo; los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; de Cooperativas y Mutuales, Gabriel Frizza; de Salud, Ricardo Pieckenstainer; y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, junto con representantes del sector empresarial cordobés.

Fuerte impacto local

El programa promueve inversiones con potencial para transformar la realidad productiva y el mercado laboral de las localidades beneficiadas.

De los 40 proyectos aprobados, 35 son pioneros: corresponden a sectores que no registraban empresas ni empleo formal en las localidades donde se desarrollarán.

Las iniciativas también permitirán diversificar la matriz productiva y fortalecer las cadenas de proveedores locales.

Al respecto, el ministro de Economía, Guillermo Acosta, explicó que Impuesto por Inversión constituye un mecanismo de incentivo fiscal para atraer capitales privados a zonas rezagadas.

Acosta subrayó que estos lineamientos se inscriben en una política productiva que busca resolver fallas del mercado, acompañando e incentivando desde el Estado la puesta en marcha de emprendimientos empresariales.

“El objetivo es apoyar a los pioneros en el arco noroeste y en el sur-sur de la provincia, aprovechando las ventajas latentes de ambos territorios”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, indicó: “Es un placer formar parte de un anuncio tan importante que realiza el Gobierno de Córdoba en beneficio a la actividad productiva y a las empresas que invierten en nuestra provincia”.

“Este proyecto va en línea con lo que nosotros desde la Bolsa de Comercio pensamos, que es facilitarles el camino a aquellos que se animan a producir en la Argentina”, agregó.

Producción, valor agregado y servicios

La distribución de los proyectos aprobados comprende:

Industria: 20 proyectos.

Turismo: 8 proyectos.

Sector primario: 6 proyectos.

Salud: 3 proyectos.

Multisectorial: 3 proyectos que combinan actividades primarias, industriales y/o turísticas.

Las iniciativas abarcan rubros como producción y procesamiento de alimentos, construcción industrializada, molienda de granos, vitivinicultura, biocombustibles y frigoríficos. También incluyen alojamientos, infraestructura recreativa, actividades agropecuarias y establecimientos sanitarios.

Del total aprobado, 14 proyectos ya se encuentran en marcha, de los cuales 11 son industriales.

Entre los emprendimientos se encuentran una planta de módulos de hormigón en Deán Funes, frigoríficos en Laboulaye, feedlots en Del Campillo, plantas extrusoras en Bañado de Soto y plataformas de exportación de alfalfa en Villa de María de Río Seco.

En Sinsacate, las iniciativas abarcan la fabricación de postes y colchones, el fraccionamiento de cereales y biodigestores. En la región serrana se destacan el complejo vitivinícola “Las Chicharras”, en Las Calles, y la producción de nuez pecán en La Paz.

Beneficios y convocatoria

La Ley Provincial 11.062 fue aprobada en septiembre de 2025. La primera convocatoria permaneció abierta durante febrero y marzo de 2026, seguida de una evaluación técnica en abril y mayo y de la aprobación de los proyectos por el Consejo Asesor en junio.

Este órgano está integrado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, cámaras del sector privado y universidades.

El programa contempla la devolución de Ingresos Brutos por hasta el 100% de la inversión en nuevos proyectos y exenciones en el Impuesto de Sellos para las actividades vinculadas a los emprendimientos. Además, es compatible con otros regímenes de promoción vigentes.

Pueden acceder personas humanas o jurídicas radicadas en Córdoba, contribuyentes de Ingresos Brutos en la provincia, que desarrollen nuevos proyectos en las regiones alcanzadas.

Departamentos alcanzados

El marco territorial de la Ley Provincial 11.062 comprende los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de las pedanías Castaño, Chalacea, Timón Cruz, Esquina y Suburbios del departamento Río Primero.

En la región Sur-Sur, alcanza a los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca.