Córdoba: convocan a una movilización a 50 años de la Noche de los Lápices

La marcha se llevará a cabo este miércoles a las 17hs desde Colón y Cañada, articulando diversos reclamos de la coyuntura nacional.

A 50 años de la Noche de los Lápices, Córdoba se movilizará para recordar a los estudiantes que fueron secuestrados el 16 de septiembre de 1976 en el marco de la última dictadura militar argentina. La marcha, convocada por la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, partirá este miércoles 16 a las 17hs desde Colón y Cañada, finalizando en la Plaza de la Intendencia con un festival con bandas invitadas, coros y distintas expresiones artísticas.

La jornada se realizará bajo la consigna “Hoy más que nunca, luchamos con la memoria de los derechos conquistados” y articula diversos reclamos. Por un lado, se trata de un ejercicio de memoria histórica por los crímenes cometidos durante la dictadura; sin embargo, al mismo tiempo, estará atravesada por la situación económica y la agenda nacional. Organizaciones y agrupaciones estudiantiles se manifestarán en contra del ajuste en políticas de Memoria, Verdad y Justicia; el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario; el aumento de las problemáticas de salud mental en las juventudes; y las violencias de género.

La Noche de los Lápices conmemora los operativos represivos de la última dictadura, desarrollados en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata. Entre las víctimas estuvieron María Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años) y Horacio Ángel Ungaro (17 años). La mayoría de los estudiantes permaneció desaparecida y solo cuatro de los jóvenes secuestrados sobrevivieron.

Fuente: Cba24n