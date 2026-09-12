La iniciativa busca recolectar muestras genéticas para determinar la identidad de los restos hallados en el ex centro clandestino La Perla. La convocatoria es gratuita, confidencial y voluntaria.

En el marco de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, Córdoba presenta la campaña “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, que convoca a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras de sangre para avanzar en nuevas identificaciones.

La convocatoria está vinculada con los trabajos de recuperación arqueológica realizados en el ex centro clandestino de detención La Perla, particularmente en el sector conocido como Loma del Torito. Hasta el momento, allí fueron identificadas 30 personas, mientras que todavía permanecen restos cuya identidad no pudo determinarse.

La entrega de la muestra es gratuita, confidencial y voluntaria. La convocatoria alcanza a cualquier familiar de una víctima de desaparición forzada durante ese período. Hasta el momento, ya se recibieron 800 llamados.

Cómo aportar una muestra

Quienes tengan dudas sobre su origen o crean que pueden ser familiares de personas desaparecidas también pueden comunicarse con el Equipo Argentino de Antropología Forense.