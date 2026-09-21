El Gobierno de Alta Gracia invita a los comercios gastronómicos de la ciudad que ofrezcan pizzas y pastas a participar de la nueva edición de la “Noche Italiana”, que se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre.

Los comercios interesados en formar parte del circuito promocional, podrán inscribirse hasta el jueves 24 de septiembre, a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/phVhsFxzYdjCELYh7

Durante la noche promocional, los locales adheridos ofrecerán a sus clientes:

2×1 en pizzas (la segunda pizza deberá ser común/clásica).

2×1 en pastas (simples, no rellenas).

La iniciativa busca incentivar el consumo en los comercios locales y brindar a vecinos y visitantes una alternativa para disfrutar de una salida diferente, compartiendo una cena en familia o con amigos a precios promocionales.

La «Noche Italiana» es una propuesta impulsada de manera conjunta por el Gobierno de la Ciudad y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia (CECIT), sumándose a la agenda de acciones regulares que se desarrollan para fortalecer el sector comercial local.