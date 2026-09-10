En el marco de controles preventivos y patrullajes inteligentes desplegados en distintos puntos del interior provincial, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a tres hombres mayores de edad en procedimientos realizados en Alta Gracia y Pozo del Molle.

En Alta Gracia, los efectivos controlaron a dos sujetos que circulaban en una motocicleta por calle Juan Bosco al 100, en barrio Sur. Durante el procedimiento se secuestraron varias dosis de marihuana, dinero y el rodado en el que se trasladaban. Los dos hombres quedaron detenidos.

Por otra parte, en Pozo del Molle, durante un patrullaje preventivo, los agentes intentaron controlar al conductor de una motocicleta que circulaba sin los elementos de seguridad correspondientes. El sujeto emprendió la huida y, luego de un seguimiento controlado de aproximadamente cuatro cuadras, perdió el control del rodado y cayó al suelo. Tras ser reducido, fue aprehendido por desobediencia a la autoridad y se secuestró la motocicleta.

Ambos procedimientos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes. Los tres detenidos fueron trasladados a las comisarias.