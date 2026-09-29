El Gobierno de Alta Gracia informa que la Dirección de Inspección General, dependiente de la Secretaría General y de Prevención, procedió a la clausura de tres establecimientos comerciales de la ciudad por comercializar bebidas alcohólicas fuera del horario establecido por la normativa vigente.

Estas acciones se enmarcan en los operativos que el Municipio lleva adelante de forma permanente en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las ordenanzas, fortalecer el orden y prevenir situaciones de riesgo.

Desde el Gobierno local se recuerda que el respeto por los horarios de comercialización y la promoción de un consumo responsable son pilares fundamentales para una convivencia más segura. El cumplimiento de las normas es responsabilidad de todos; colaboremos con el orden de nuestra ciudad.