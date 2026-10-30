Un principio de incendio registrado durante la tarde fue controlado por Bomberos Voluntarios, tras ser detectado por personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo. El hecho ocurrió alrededor de las 19:50, en inmediaciones de la Ruta Provincial S-523, en el sector ubicado detrás de barrio Crucero Sur, donde los efectivos observaron una columna de humo proveniente de un campo.

Ante esta situación, iniciaron un recorrido por distintos sectores rurales hasta localizar el foco ígneo y solicitaron la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes desplegaron las tareas necesarias para controlar y extinguir las llamas.

Como consecuencia del episodio, resultaron afectadas aproximadamente 50 metros cuadrados de vegetación. El fuego fue sofocado en su totalidad y no se registraron daños materiales ni otras afectaciones.