El Gobierno de Alta Gracia informa que personal municipal de Tránsito procedió a la remoción de vehículos en estado de desuso y/o abandono en distintos barrios de la ciudad.

Cabe destacar que los titulares de estos rodados ya habían sido intimados previamente para regularizar su situación, pero no lo hicieron.

Estas intervenciones, a cargo de la Secretaría General y de Prevención, forman parte del plan de trabajo permanente del municipio y tienen por objetivo contribuir al orden de la ciudad y a la seguridad vial de todos los vecinos y vecinas.

Se recuerda a la comunidad la importancia de respetar las normas.

Colaboremos con el orden de nuestra ciudad.