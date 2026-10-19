El Gobierno de Alta Gracia informó que continúan las tareas de inspección y remoción de aquellos vehículos que se encuentran en la vía pública en estado de desuso y/o abandono. Personal de inspección de Tránsito procedió a una nueva remoción de vehículos previamente intimados en distintos barrios de la ciudad.

Estos operativos son llevados a cabo por la Secretaría General y de Prevención, y se realizan por relevamientos propios o denuncias de los vecinos, y tienen como objetivo mejorar el orden e higiene del espacio público, contribuyendo también a la seguridad vial.