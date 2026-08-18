La Cámara Cuarta del Crimen dictó sentencia contra el párroco denunciado por una fiel de su comunidad religiosa.

A dos meses y medio del inicio del juicio al sacerdote Patricio Cruz Viale imputado por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, la Cámara 4° del Crimen de la ciudad de Córdoba lo encontró culpable y lo condenó a 3 años y 4 meses de prisión.

Perteneciente al Movimiento de Schoenstatt, Viale fue denunciado judicialmente por una feligresa adulta en el año 2024, causa por la cual estuvo detenido en la cárcel de Bouwer y en los últimos meses cumplió prisión domiciliaria.

En principio, con esta condena Cruz Viale permanecerá en la misma condición: preso en su domicilio. Sus abogados defensore Débora Ferrari y Gerard Gramática Bosch solicitaron el cese de prisión, por el tiempo que ya cumplió en Bouwer y en su domicilio. El tribunal difirió esa decisión hasta tener en mano los informes técnicos penitenciarios y de los titulares de la acción penal.

De manera accesoria, el fallo le ordena a Cruz Viale «por el tiempo que dure la condena la realización de un tratamiento psicoterapéutico que abarque la problemática de índole sexual, en el Centro de Salud más cercano al domicilio».

Una condena por una figura atenuada

El sacerdote había llegado con la acusación de abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por su condición de ministro de un culto. El tribunal decidió quitar el ultraje calificado como grave y eso permitió perforar el mínimo de la pena prevista para lo que era la acusación original.

En la acusación original el mínimo de pena era de ocho años, aunque existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que fijaba el piso de condena para esta figura en cinco años, al admitir la inconstitucionalidad del mínimo en el llamado «caso Espíndola».

Esa era la pretensión de la acusación, que compartían tanto el fiscal Luis Marcelo Saragusti como la querella. Sin embargo, el vocal unipersonal que dictó sentencia en este caso, Luis Nassiz, entendió que no correspondía la figura de abuso gravemente ultrajante, consideró que se trató de un abuso simple y mantuvo el agravante por ser un ministro de un culto.

La figura de abuso gravemente ultrajante es una especie de figura intermedia entre el abuso simple y el abuso con acceso carnal, que determina otros tipos de sometimiento sexual determinados por circunstancias de modo y de calidad que lo alejan del abuso de menor gravedad.

La denunciante en la causa que llegó a juicio fue representada por el abogado Benjamín Sonzini Astudillo (h).

Desde la representación de la víctima anticiparon que estudiarán los fundamentos -que se conocerían en 15 días- para analizar una posible casación para intentar reponer el agravante e ir por una figura en la condena que prevea más años de prisión efectiva de Cruz Viale. Anticiparon, también, que se oponen a la domiciliaria, en razón del poder que mantiene el cura sobre integrantes del entorno de la víctima. Pero a la vez valoraron que haya existido una condena, por el particular agravio que sufrió en redes sociales la víctima. «Creemos que se trata de un logro y una reivindicación para este mujer, que padeció todo tipo de presiones y de agresiones», dijo Sonzini Astudillo a La Voz.

Un antecedente que puede abrir una causa «por la verdad»

El mes pasado su prima Paulina Viale hizo pública una acusación por un hecho que habría ocurrido en diciembre de 1983, cuando ella tenía 7 años y él 16.

Dicha presentación no prosperaría en el fuero penal por prescripción debido al paso del tiempo, aunque sus representantes legales impulsan recursos para lograr un juicio por la verdad. Del mismo modo, esperan que surjan nuevos testimonios de casos más recientes que puedan suspender la contabilidad del paso del tiempo y permitan abrir una causa

Expectativa en la comunidad

Cruz Viale había sido enviado por su congregación a un retiro en un hogar religioso especializado en curas que tienen denuncias, en México.

Su “destierro” fue definido poco después de la denuncia de la mujer en la congregación y en la Iglesia. Recién llegó la acusación a la Justicia provincial cuando Cruz Viale volvió al país y a trabajar en la propia orden.

En el Movimiento Schoenstatt se sostuvo un fuerte respaldo al cura, que se manifestó en distintas acciones de solidaridad y apoyo a Cruz Viale.

En su fallo, Nassiz ordena comunicar al Superior Provincial de los Padres de Schoenstatt, al Arzobispado de Córdoba, al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, con noticia al Ministerio de Justicia por ser la autoridad de aplicación y al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Fuente: La Voz