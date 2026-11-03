El bloque «Alta Gracia Cambia», a través de un proyecto de resolución, solicitó al Departamento Ejecutivo Municipal de Alta Gracia que brinde explicaciones sobre los disturbios y los inconvenientes registrados en el ingreso al local bailable Güemes República durante los festejos de Halloween, el pasado el sábado 31 de octubre.

La iniciativa surge a partir de las manifestaciones de vecinos y asistentes, quienes expresaron públicamente su preocupación por las situaciones de desorden y la falta de control que se habrían producido en las inmediaciones del establecimiento, ubicado sobre la Ruta 5.

El proyecto plantea que el Concejo Deliberante, en el marco de sus facultades de contralor, requiere información detallada sobre el operativo preventivo y de fiscalización desplegado durante esa jornada, así como también sobre el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ordenanza Reguladora de Espectáculos Públicos.

En ese sentido, se solicita que el Ejecutivo municipal remita, en un plazo máximo de cinco días hábiles, un informe que incluya una descripción circunstanciada de los hechos, las posibles actas de infracción labradas por exceso de aforo, incumplimientos en materia de seguridad o alteraciones del orden público, y la nómina del personal municipal asignado al operativo.

Además, se requiere información sobre la planificación del dispositivo de seguridad, la coordinación con la Policía de Córdoba, la cantidad de efectivos policiales afectados al lugar y la dotación de personal de seguridad privada habilitado, tanto dentro como fuera del establecimiento.

Otro de los puntos contempla la presencia de servicios de emergencia médica durante el evento, de acuerdo con las exigencias legales para este tipo de espectáculos.

Finalmente, la resolución solicita que toda la información esté acompañada por documentación respaldatoria, incluyendo actas de inspección, habilitaciones del evento, solicitudes de adicionales policiales e informes de novedades de la guardia nocturna.