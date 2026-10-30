En la mañana de este viernes 30 de octubre, se llevó adelante en la Casa de la Cultura el cierre del programa municipal “Escenarios Reales de Participación”.

Durante el año, estudiantes de quinto y sexto grado de doce escuelas de Alta Gracia trabajaron sobre distintas temáticas de su interés, tales como bullying, ciberbullying, violencia de género y cuidado del ambiente.

A partir de estos temas, los estudiantes desarrollaron proyectos de concientización que debían tener tres características: que fueran proyectos que pudieran llevar adelante, que los tuvieran como protagonistas, y que tuvieran un impacto en la comunidad.

Luego de todo lo trabajado, con acciones como entrega de folletería, creación de videos para redes sociales y otras actividades, hoy se realizó la muestra final, en la que participaron todos los estudiantes, acompañados por docentes y autoridades del municipio.

El programa, que contempla distintas instancias, celebró de esta manera un nuevo año de trabajo mancomunado, donde los y las estudiantes de los grados de las escuelas primarias tienen el protagonismo y la posibilidad real de abordar temáticas de su inquietud y generar, mediante su ejercicio ciudadano, un impacto concreto en la comunidad.