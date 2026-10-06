Tras dos semanas de intenso trabajo articulado entre el Gobierno de Alta Gracia y el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), el pasado viernes concluyeron las jornadas de atención descentralizada en la Plaza Solares en el marco del programa “ERSeP Cerca Tuyo”. La iniciativa, gestionada por el Municipio con el objetivo de acompañar a la economía familiar en un contexto complejo, logró asistir a más de 1.300 personas en la gestión de sus subsidios, según confirmaron desde el Ente Regulador.

Durante las primeras jornadas de septiembre y el reciente operativo de refuerzo de los días 1 y 2 de octubre, en el que se sumaron representantes y carpas para la atención, cientos de vecinos recibieron asesoramiento gratuito para tramitar o mantener los subsidios de energía eléctrica, gas natural y gas en garrafa. La alta convocatoria reflejó la necesidad de acompañamiento de los vecinos, ya que gran parte de los asistentes concurrió para acceder a los beneficios por primera vez.

Esta política de acercar soluciones concretas se enmarca en el objetivo de asistir a quienes más lo necesitan por parte del Estado, como lo manifestara el intendente Jorge De Napoli, quien ya había anticipado su preocupación por la eliminación del régimen de Zona Fría que afectaría a la provincia de Córdoba, entre otras: “Tenemos que demostrar más lo que es nuestra Córdoba y salir de un escritorio para tomar decisiones reales. Vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar las condiciones de nuestros vecinos. Son luchas en las que no se bajan los brazos y que vamos a seguir sosteniendo, golpeando todas las puertas que sean necesarias”, expresó el mandatario.