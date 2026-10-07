Un hombre de 39 años fue aprehendido este martes en barrio Parque Virrey de Alta Gracia, acusado de agredir verbal y físicamente a su madre. La mujer de 62 años recibió asistencia de personal del servicio de emergencias Vittal y posteriormente fue trasladada al Hospital Arturo Illia para recibir atención médica.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:50, en un domicilio de calle Jaurech al 800. Tras un llamado al servicio de emergencias 911, personal policial se hizo presente en el lugar y entrevistó a una mujer de 62 años, quien manifestó haber sido agredida por su hijo.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente, en el marco de la Ley Provincial 9.283 de Violencia Familiar.

La mujer recibió asistencia de personal del servicio de emergencias Vittal y posteriormente fue trasladada al Hospital Arturo Illia para recibir atención médica.