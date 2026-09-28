En la mañana de este lunes 28 de septiembre, el Gobierno de Alta Gracia llevó adelante una nueva edición de la «Expo Ambiental», un espacio protagonizado por estudiantes de la ciudad para promover la concientización y el cuidado de nuestro entorno. Debido a las condiciones climáticas, el encuentro previsto originalmente en el Tajamar se trasladó al Microestadio de Vóley, donde se vivió una verdadera fiesta de educación y compromiso ecológico.

Durante la jornada, las instituciones educativas presentaron 12 proyectos de excelente nivel. Las temáticas abordadas por los alumnos fueron muy diversas, tales como el cuidado del agua, la protección de los glaciares, reservas naturales, mapeo de la ciudad, acciones de reutilización y reciclaje, entre otras. Además, los estudiantes impulsaron fuertes mensajes de concientización bajo consignas como «Guardianes del monte», «No hay planeta B» y «Pequeñas acciones, grandes cambios».

Si bien desde la organización se felicitó a todos los cursos y escuelas por la dedicación, la creatividad y el hermoso trabajo plasmado en cada stand, se realizó una mención especial seleccionando un proyecto destacado por cada nivel educativo:

Nivel Inicial: Escuela Amadeo Sabattini.

Nivel Primario: Escuela José María Paz.

Nivel Secundario: Escuela Padre Viera.

Esta «Expo Ambiental» reafirma la política del Municipio de apostar fuertemente a la educación, acompañando a los niños y jóvenes de Alta Gracia en su rol como verdaderos guardianes del ambiente.