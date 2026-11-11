El primer fin de semana largo de noviembre generó un fuerte movimiento en Alta Gracia, impulsado por una agenda repleta de propuestas y el acompañamiento de un clima ideal para disfrutar en distintos espacios. El gran flujo de visitantes que aprovechó la ubicación estratégica de la ciudad se pudo apreciar tanto en el casco céntrico como en los espacios verdes, gastronómicos y culturales.

Cultura, patrimonio y Mes de Falla

En el marco de las celebraciones por los 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, se llevó adelante el concierto del destacado Giorgio Pomponio, y el siempre atractivo Concurso de Pintura que convocó a más de 30 artistas de distintos puntos de la provincia. Las obras fueron evaluadas por un destacado jurado integrado por Guido Faoro, Karina Andreu y Olga Cámara.

Asimismo, tuvo lugar el inicio de la “Semana de la Tradición”, una iniciativa conjunta entre agrupaciones, academias e instituciones que busca celebrar y preservar nuestras costumbres, y que concluirá en los próximos días.

Por otra parte, la agenda tuvo un momento especial dedicado a la memoria y el patrimonio con “Memorias Afro, el hilo invisible de la acequia en Alta Gracia”, la ya clásica caminata que propone recuperar el invaluable legado que forma parte de nuestra identidad. Este año, la actividad se destacó por la colocación de placas conmemorativas, contando con la participación activa de alumnos de la Escuela Municipal de Turismo.

El arte escénico también brilló con el cierre de año de los talleres de movimiento del Galpón Municipal, que vivieron jornadas de sábado y domingo con la sala totalmente llena. En paralelo, las celebraciones por el Día de la Tradición tuvieron su gran encuentro en la Plaza Mitre, en una actividad articulada con el Centro de Comercio.

La adrenalina y el turismo deportivo tuvieron su lugar

En el ámbito deportivo, la final del Torneo Provincial de BMX congregó a un gran marco de público y más de 200 competidores en la pista municipal. Asimismo, el sábado 7 de noviembre Alta Gracia fue una de las sedes elegidas para la fecha clasificatoria de la Etapa Clausura de la Liga COLOSOS de Newcom. La jornada recibió a equipos de la categoría mixta +68 —la mayor de todas las divisionales—, sumándose al circuito mensual que también recorre ciudades como Río Tercero y Almafuerte.

La fe y la esperanza también se dieron cita en Alta Gracia

Finalmente, la fe y la esperanza fueron, sin duda, aspectos centrales del fin de semana en que el papa León XIV visitó la provincia de Córdoba. En este marco, la Plaza Solares fue escenario de un emotivo encuentro donde más de 300 vecinos y visitantes se congregaron para compartir la transmisión en vivo de la Santa Misa presidida por el pontífice. La ceremonia se vivió de manera activa y participativa, culminando con la entrega de la comunión a los fieles presentes. Además, el Santuario de la Virgen de Lourdes registró un alto nivel de visitas.

De esta manera, Alta Gracia reafirma una vez más su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos de la provincia, ofreciendo una experiencia integral capaz de articular historia, cultura, fe, naturaleza y deporte.