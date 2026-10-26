Los días sábado 24 y domingo 25 se llevaron a cabo en Alta Gracia elecciones en 11 Centros Vecinales de la ciudad, con una buena convocatoria de vecinos que acudieron a las urnas para elegir a las nuevas autoridades de sus barrios.

Durante el desarrollo de los comicios, el intendente Jorge De Napoli recorrió los distintos establecimientos de votación para acompañar el trabajo de los involucrados y dialogar con los vecinos, acompañado por el Secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, y el Subsecretario de Empleo y Participación Ciudadana, Agustín Saieg. «Ver esta enorme participación ciudadana nos demuestra que las instituciones barriales están vivas y con muchas ganas de seguir trabajando por Alta Gracia», destacó el intendente, quien saludó a los candidatos de todas las listas participantes.

La asistencia a las urnas ratificó el valor de estas instituciones en la vida comunitaria, siendo un engranaje fundamental para la planificación de políticas públicas junto al Municipio.

Nuevas autoridades electas

El Municipio felicita a todas las listas participantes y da a conocer de manera oficial a quienes tendrán la responsabilidad de conducir los Centros Vecinales durante el próximo período:

Barrio Sur: Gonzalo Gastón.

Barrio El Cañito: Eduardo Esteban Ferreyra.

Barrio Cámara: Noelia Albella.

Barrio Sabattini: Alan Fernando Arregui.

Barrio Crucero Sur: Anahí Moghetta.

Barrio El Golf: Norma Stroile..

Barrio Parque Casino: Marta Olmedo.

Barrio Villa Camiares: Mónica Aguiar.

Barrio Villa Oviedo: Elías Molina.

Barrio Poluyán: Franco Vera.

Barrio Santa Teresa de Jesús: Gimena Sastre.

Desde el municipio se saluda a todas las listas participantes y se ratifica la voluntad de sostener un Estado cercano, trabajando codo a codo con los vecinos para seguir construyendo una ciudad mejor.