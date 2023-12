El presidente de la COSAG aclaró que, si bien se ha mejorado la situación del agua tras las lluvias y no hay cortes programados, aún no se ha salido de la emergencia hídrica.

A mediados de noviembre, el intendente Marcos Torres junto a Secretarios y el presidente de la COSAG, Enio Mazzini informaron las medidas que se iban a llevar adelante en el marco de la crisis hídrica que se venía evidenciando desde hacía varias semanas.

Una de las medidas más visibles fueron los cortes programados que afectaban, según cronograma, a distintos barrios de la ciudad.

No obstante, las recientes lluvias lograron aplacar la situación levemente. «No se ha levantado todavía la emergencia hídrica. Creemos que se está restableciendo todo el ciclo de lluvias y demás. Por el momento, la situación en la ciudad es normal y no se están realizando cortes, pero quiero dejar perfectamente aclarado que no es que se haya salido la emergencia hídrica todavía», explicó Enio Mazzini a Redacción Alta Gracia.

El presidente de la COSAG aclaró que, si se llegan a dar cortes en algunos barrios, se debe a tareas de reparación.