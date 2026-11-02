En octubre, el 38,2% utilizó el fiado, el 36,3% tarjetas de crédito y el 14% pidió dinero prestado. Apenas el 9,5% no necesitó financiar sus compras, según un informe del IETSE.

La situación económica en Córdoba continúa mostrando señales de deterioro. Así lo advierte el último Informe de Coyuntura Económica y Social del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), correspondiente a octubre de 2026, que expone las dificultades de las familias para sostener los gastos básicos, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y contracción del consumo.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 88,5% de los hogares consultados recurrió a alguna modalidad de financiación para comprar alimentos. Entre ellos, el 38,2% utilizó el fiado, el 36,3% tarjetas de crédito y el 14% pidió dinero prestado. Apenas el 9,5% manifestó no haber necesitado financiar sus compras.

El deterioro también alcanza la alimentación de las infancias: el 29,3% de los hogares con hijos señaló que algún niño, niña o adolescente tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos por falta de recursos económicos. A su vez, el 94,5% de las familias relevadas aseguró que podría sostener sus gastos habituales menos de 30 días ante una eventual interrupción de sus ingresos.

El comercio minorista provincial tampoco logra recuperarse. El IETSE registró 11 meses consecutivos de caída interanual en el volumen de ventas de alimentos y contabilizó 263 cierres de establecimientos comerciales durante septiembre y octubre en los principales conglomerados urbanos y corredores turísticos de Córdoba.

Además, el 36,5% de los comerciantes consultados considera que podría sostener las actuales condiciones de caída de ventas durante un año o menos.

En materia de precios, el relevamiento provincial registró una inflación del 1,83% en octubre, con un acumulado del 26,3% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 32,2%. En tanto, la Canasta Básica Total para un hogar de cuatro integrantes llegó a $2.114.505. Los indicadores muestran que la desaceleración inflacionaria no se traduce en una recuperación de los ingresos ni de la capacidad de consumo de las familias cordobesas.

Fuente: LNM