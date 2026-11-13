En el marco del Proyecto Algarrobo, estudiantes de la Escuela Secundaria con Formación Profesional y el Área de Ambiente del Gobierno Comunal participaron de una jornada de plantación de árboles nativos en los alrededores de la institución educativa.

Este jueves 12 de noviembre, Falda del Carmen fue escenario de una jornada de reforestación que reunió a estudiantes, docentes y representantes del Gobierno Comunal en una iniciativa destinada a promover el cuidado ambiental y la preservación de las especies autóctonas.

La actividad se desarrolló en el marco del Proyecto Algarrobo, una propuesta educativa que, luego de un proceso de aprendizaje y preparación, permitió a los alumnos trasladar los conocimientos adquiridos a una experiencia concreta de intervención ambiental.

La plantación se realizó en los alrededores de la Escuela Secundaria con Formación Profesional, mediante un trabajo articulado entre la institución y el Área de Ambiente de la Comuna de Falda del Carmen.

Además de contribuir a la recuperación y conservación del entorno natural, la iniciativa buscó fortalecer la conciencia ambiental entre los jóvenes, promoviendo su participación activa en acciones que benefician a toda la comunidad.

Desde el Gobierno Comunal destacaron la importancia de acompañar este tipo de proyectos educativos, que permiten vincular los contenidos trabajados en las aulas con experiencias prácticas y fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con el ambiente.

La jornada dejó como resultado nuevos ejemplares de especies nativas plantados y, fundamentalmente, una experiencia compartida entre la escuela y la comunidad, con la mirada puesta en la construcción de un entorno más sustentable.