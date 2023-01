Elizabeth Rodríguez continúa internada, luego de ser atacada por su perro en Barrio Parque Virrey, donde perdió uno de sus brazos. La mujer necesita de donaciones, tanto de alimentos, como de muebles o ropa.

A mediados de enero, Elizabeth Rodríguez intervino en la pelea de dos de sus perros y se llevó la peor parte: uno de ellos la atacó provocando la amputación de uno de sus brazos. La mujer, agonizó durante dos días hasta que pidió ayuda a sus vecinos, que solicitaron la asistencia de las autoridades.

Desde entonces, la vecina de Barrio Parque Virrey permanece internada en Córdoba, donde se recupera de una operación donde se le amputó el brazo.

Aunque ya está estable, la mujer de 69 años adelantó a un medio provincial que no planea volver a su casa. “Tuve muchos problemas ahí”, admitió.

Cabe destacar que Elizabeth está siendo asistida por una joven altagraciense, que está recolectando donaciones para mejorar la calidad de vida de la vecina atacada por el perro, cuando ésta sea dada de alta.

«Ella sigue internada, ya que su herida está muy expuesta, por eso no le dan el alta. Apenas se le cubra un poco más la herida, ahí sí», manifestó Mara, quien acompaña a Elizabeth, a Redacción Alta Gracia.

Las donaciones que la joven está receptando son tan variadas como útiles: ropa talle 4, calzado número 38, artículos de higiene, mercadería y comida, aunque Elizabeth es vegetariana. «Come de todo, sólo que no come nada de carne», explica Mara. También, dado el hecho que la mujer no quiere retornar a su hogar, está necesitando de muebles, como un ropero.

Para ayudar a Elizabeth: 3547 54-3385