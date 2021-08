Cocó Restó otra vez en el tapete

El Tribunal de Cuentas visó con «reservas» el convenio que se firmó entre la Municipalidad y los privados- ex propietarios del restaurant- la modalidad de pago de la multa impuesta por la justicia de casi 1 millón de pesos. Amalia Vagni cuestionó todo el proceso judicial en donde el Estado «perdió» ese dinero que es de los vecinos. Daniel Villar – asesor letrado- tildó a la oposición de «mentirosa» .

Este miércoles en sesión ordinaria del Concejo Deliberante nuevamente aquel emprendimiento llevado adelante por los empresarios Goya y Expósito en una zona declarada por la Unesco como del «Primer Orden», causó todo tipo de polémicas y especulaciones.

Todo comenzó con la aprobación de una ordenanza – por la vía de la excepción- en donde se autorizaba a llevar adelante el emprendimiento que consistía en un bar y un boliche sobre calle Samiento.

Sin embargo, al parecer nadie se «percató» que al ser una zona de resguardo patrimonial, un par de vecinos interpusieron un recurso de amparo a fin que se cese con la construcción en ese lugar. La justicia rápidamente emitió una orden de no habilitar el emprendimiento bajo ninguna circunstancia hasta tanto se resuelva la situación de fondo.

Hasta ahí una síntesis de un caso que involucró a privados, el Estado, Justicia, vecinos y vecinas movilizadas por las calles pidiendo por la reapertura del local ya que generaba puestos de trabajo, etc.

En síntesis, la Justicia dictaminó la inconstitucionalidad de aquella ordenanza que le dió origen al bar restó e impuso multas tanto para los propietarios como para la Municipalidad por no haber respetado los días de cierre del mismo y «avalar» una fiesta que se realizó esos días.

VUELVE A ESTALLAR COCÓ EN EL CONCEJO

Pasó algún tiempo y ahora el Tribunal de Cuentas del Municipio elevó al cuerpo legislativo los motivos por los cuales aprueba «con reservas» el acuerdo que realizó el municipio con los privados para abonar esas costas.

Amalia Vagni en diálogo con REDACCIÓN ALTA GRACIA dijo «estas cosas hacen que hoy nos preguntemos porqué el municipio está contratando ahora por la reparación del techo de la casa de la Cultura a uno de los demandados por 201 mil pesos. Al final terminan pagando este acuerdo lo terminan pagando los vecinos de Alta Gracia, por qué?.

«Otra de las cosas que nos llamó la atención es que, cuando este acuerdo con una cláusura de confidencialidad (…) particularmente no dar a conocer a los medios de comunicación su celebración y contenido, todo ello bajo una pena (…) esto es terrible», dijo.

Por otra parte, indicó que los pagos ya se realizaron y, desde la firma del convenio, no pasó por el Tribunal de Cuentas éste trámite para erogar cerca de un millón de pesos.

Por su parte, Daniel Villar quien quiso intervenir en la sesión de este miércoles y no lo dejaron para evitar algún tipo de discusión acalorados, hizo un repaso administrativo y judicial de todas las instancias del juicio.

«Es la segunda vez que voy al Concejo y – la primera todos salieron corriendo por atrás de la puerta- y ahora pidieron que no me dieran la palabra. Esto evidentemente es temor porque yo puedo responder con hechos, datos, expedientes. Lo que ellos (la oposición) ha perdido de vista que se declaró inconstitucional una ordenanza y ésto fue lo que trajo aparejado gastos, recursos, etc.», dijo a REDACCIÓN ALTA GRACIA.

Por otra parte, indicó que si bien hay un acuerdo de confidencialidad, ésto no corresponde al Municipio «que debe dar cuenta de todos los actos de gobierno. De ninguna manera nos tendríamos que ver acotados a ésto porque todos los actos son públicos. Esta cláusula la interpretaron como quisieron. Esa cláusula la pusieron los actores porque no quieren saber más de este juicio».

Finalmente dijo porqué la minoría del Concejo y al Tribunal de Cuentas no me quieren escuchar, no me invitan a explicar. Por qué. En definitiva esto es de interés para los vecinos. Exageraron los montos, ocultaron otras cosas y cuando se le falta a la verdad, se le miente al pueblo», finalizó.

TE PUEDE INTERESAR