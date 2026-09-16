Por Andy Ferreyra- El conductor de la camioneta que protagonizó el choque en el que murieron cuatro personas del Camino de los Lecheros brindó este martes su declaración indagatoria. La Fiscalía está en plazo para definir su situación procesal, mientras continúa bajo arresto domiciliario con dispositivo de monitoreo y en seguimiento médico.

Carlos Javier Ríos, el conductor de la camioneta Dodge RAM que chocó de frente contra un Volkswagen Gol en el Camino de los Lecheros y provocó la muerte de cuatro personas, prestó declaración indagatoria ante la Justicia. El trámite se realizó durante la mañana de este martes y, a partir de ese momento, la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia cuenta con un plazo legal para resolver su situación procesal.

La causa sumó un giro relevante: la calificación legal contra Ríos pasó de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual, reiterado en cuatro resultados y en concurso real, en los términos de los artículos 45, 55 y 79 del Código Penal. El cambio implica que la Fiscalía ya no sostiene que el conductor actuó por imprudencia o negligencia, sino que habría previsto el resultado fatal de su conducta y, pese a ello, decidió no modificarla.

Ríos, de 49 años, permanece detenido, aunque con tobillera electrónica como medida de control. En paralelo, se solicitó la intervención de la policía judicial para constatar su estado de salud, dato que cobra relevancia porque el imputado resultó el único sobreviviente del choque y estuvo internado en el Hospital Italiano de Córdoba tras el siniestro.

El hecho ocurrió el 23 de agosto en el empalme de las autovías C-45 y 5, en el tramo conocido como Camino de los Lecheros, un camino de tierra que conecta la zona de Falda del Carmen con la Ruta Nacional 5. Allí murieron Pablo César (42), Jésica Garrido (34), Yanina Garrido (39) y Danilo Díaz (23), todos oriundos de Bouwer, que regresaban a su localidad tras retirar una motocicleta que había quedado secuestrada después de un accidente previo sufrido por Díaz. La hipótesis que se investiga sostiene que la camioneta habría invadido el carril por el que circulaba el Volkswagen Gol, lo que derivó en la colisión frontal.

Ríos es ingeniero agrónomo, oriundo de Rafael García y reside desde hace años en un barrio privado de Alta Gracia. Su defensa, integrada por los abogados Benjamín Sonzini Astudillo y Manuel González Castellanos, había solicitado que se mantuviera en libertad al considerar que no existía riesgo procesal, además de pedir la participación de un perito de parte durante las autopsias de las víctimas.

La tragedia generó fuerte impacto en Bouwer, localidad que decretó dos días de duelo por las cuatro muertes. Con la indagatoria ya tomada, resta conocer si la Fiscalía dispone su procesamiento, mantiene la detención domiciliaria bajo las condiciones actuales o resuelve alguna variante intermedia mientras avanzan las pericias sobre la mecánica del choque.

Fuente: Perfil Córdoba