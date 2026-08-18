Fernando Cerimedo, dueño del 50% de La Derecha Diario y exasesor de Javier Milei, fue detenido en Bolivia cuando intentaba viajar a Buenos Aires. La Policía investiga su posible vinculación en el ataque a tiros contra su expareja, Nadia Beller. Cerimedo trabajó en la estrategia digital de Jair Bolsonaro y luego tuvo un papel central en la campaña presidencial de Milei en 2023.

Además de poseer el 50% de La Derecha Diario es CEO de Numen Publicidad, consultora con la que extendió su actividad por América Latina. Trabajó en campañas y estrategias en Brasil, Chile, Honduras y Bolivia, donde se convirtió en uno de los principales asesores del presidente Rodrigo Paz.

Su vínculo con Spagnuolo

Cerimedo mantuvo una relación cercana con Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, a quien conoció en 2023 por pedido de Milei. Según Cerimedo, Spagnuolo le hablaba en privado sobre problemas dentro del organismo. Fuentes cercanas al extitular de ANDIS decían por entonces que el exfuncionario «está convencido que fue Cerimedo» el que lo grabó y entregó audios de Whatsapp de sus conversaciones, para que otras personas lo difundieran.

Fuente: Clarin