El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que el día domingo 8 de noviembre se llevarán a cabo los comicios previstos para la elección de autoridades de Centros Vecinales en distintos barrios de la ciudad.

Se recuerda a los vecinos que, para votar, es requisito indispensable concurrir con DNI físico que acredite domicilio en el barrio donde se realiza la elección. En caso de no tener realizado el cambio de domicilio, la persona interesada podrá concurrir con un impuesto, servicio o contrato de alquiler que acredite un año de antigüedad en el barrio.

A continuación, se detalla el cronograma electoral previsto para la jornada:

Bº Tiro Federal, Piedra del Sapo y La Hornilla. 18 de Mayo 12 (Sede del Centro Vecinal). De 10 a 15hs.

Bº Lalahenes: Los Paraísos 200 (Sede del Centro Vecinal). De 10.30 a 15.30hs.

Bº Liniers: Pasteur 46 (Sede del Centro Vecinal). De 11 a 16hs.

Bº General Bustos: Hermanos Maure 341 (Sede del Centro Vecinal). De 12 a 17hs.

Se invita a toda la comunidad a participar de esta importante instancia democrática, fundamental para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre los barrios y el Municipio.