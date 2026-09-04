El Gobierno de Alta Gracia informa a los vecinos y vecinas de los barrios detallados a continuación que estén interesados en participar de las próximas elecciones de sus Centros Vecinales, que ya pueden retirar la documentación necesaria para la conformación y presentación de listas.
Los interesados deberán retirar la documentación en la Subsecretaría de Empleo y Participación Ciudadana, sita en Belgrano 15, para luego proceder a la presentación de listas, cuya recepción finalizará el lunes 5 de octubre.
A continuación, los barrios incluidos en esta convocatoria:
- Villa Camiares
- El Golf
- Sur
- El Cañito
- Parque Casino
- Villa Oviedo
- Sabattini
- Cámara
- Poluyán
- Santa Teresa de Jesús
- Crucero Sud
- Portales del Sol
Se invita a la comunidad a participar activamente de estos procesos, fortaleciendo la representación y la participación vecinal en cada barrio