El Gobierno de Alta Gracia informa a los vecinos y vecinas de los barrios detallados a continuación que estén interesados en participar de las próximas elecciones de sus Centros Vecinales, que ya pueden retirar la documentación necesaria para la conformación y presentación de listas.
Los interesados deberán retirar la documentación en la Subsecretaría de Empleo y Participación Ciudadana, sita en Belgrano 15, para luego proceder a la presentación de listas, cuya recepción finalizará el viernes 23 de octubre.
A continuación, los barrios incluidos en esta convocatoria:
- Tiro Federal Piedra del Sapo y la Hornilla
- San Martín y 25 de Mayo
- Paravachasca
- Lalahenes
- Virrey Este
- Liniers
- Córdoba
- Don Bosco
- Residencial el Crucero
- Valle Buena Esperanza
- Parque San Juan
- La Perla
- General Bustos
- Virrey Oeste
Se invita a la comunidad a participar activamente de estos procesos, fortaleciendo la representación y la participación vecinal en cada barrio.