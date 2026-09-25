El Gobierno de Alta Gracia informa a los vecinos y vecinas de los barrios detallados a continuación que estén interesados en participar de las próximas elecciones de sus Centros Vecinales, que ya pueden retirar la documentación necesaria para la conformación y presentación de listas.

Los interesados deberán retirar la documentación en la Subsecretaría de Empleo y Participación Ciudadana, sita en Belgrano 15, para luego proceder a la presentación de listas, cuya recepción finalizará el viernes 23 de octubre.

A continuación, los barrios incluidos en esta convocatoria:

Tiro Federal Piedra del Sapo y la Hornilla

San Martín y 25 de Mayo

Paravachasca

Lalahenes

Virrey Este

Liniers

Córdoba

Don Bosco

Residencial el Crucero

Valle Buena Esperanza

Parque San Juan

La Perla

⁠General Bustos

⁠Virrey Oeste

Se invita a la comunidad a participar activamente de estos procesos, fortaleciendo la representación y la participación vecinal en cada barrio.