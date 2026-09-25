Foto ilustrativa

El Gobierno de Alta Gracia informa a los vecinos y vecinas de los barrios detallados a continuación que estén interesados en participar de las próximas elecciones de sus Centros Vecinales, que ya pueden retirar la documentación necesaria para la conformación y presentación de listas.

Los interesados deberán retirar la documentación en la Subsecretaría de Empleo y Participación Ciudadana, sita en Belgrano 15, para luego proceder a la presentación de listas, cuya recepción finalizará el viernes 23 de octubre.

A continuación, los barrios incluidos en esta convocatoria:

  • Tiro Federal Piedra del Sapo y la Hornilla
  • San Martín y 25 de Mayo
  • Paravachasca
  • Lalahenes
  • Virrey Este
  • Liniers
  • Córdoba
  • Don Bosco
  • Residencial el Crucero
  • Valle Buena Esperanza
  • Parque San Juan
  • La Perla
  • ⁠General Bustos
  • ⁠Virrey Oeste

Se invita a la comunidad a participar activamente de estos procesos, fortaleciendo la representación y la participación vecinal en cada barrio.

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