En 2017 la nave tuvo un aterrizaje forzoso «de panza» en Alta Gracia cuando el piloto desmayó y su alumno tuvo que tomar los controles. En 1999, tuvo otro siniestro en el aeródromo de Villa Regina, en Río Negro.

En horas de la tarde de este domingo, una avioneta se estrelló en una zona rural de la ciudad de Córdoba, sobre avenida Ciudad de Valparaíso, a la altura del kilómetro 9 ½. Por circunstancias que son materia de investigación, la aeronave habría caído con cinco personas a bordo: tres mayores y dos menores.

Tras el aviso, personal policial se hizo presente en el lugar y coordinó el operativo de asistencia.

En tanto, personal de la Subdirección General de Bomberos trabajaron para rescatar a los ocupantes que permanecían en su interior.

Posteriormente, arribó personal del servicio de emergencias 107, que asistió a los ocupantes y dispuso sus respectivos traslados. Los dos menores fueron derivados conscientes al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos fueron trasladados a los hospitales San Roque y de Urgencias para su atención médica.

Según los registros oficiales de la JST, el Piper Comanche 250 LV GSG que se cayó este domingo 27 de septiembre en Córdoba ya tuvo dos siniestros.

1) El 22 de abril de 2017, a las 19.30, un piloto se desmayó mientras volaba en la ciudad de Alta Gracia y su alumno tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en aeródromo local. Fue sin accionar el tren de aterrizaje. La máquina quedó con daños.

Aquella historia fue protagonizada por el piloto Rodolfo Ostermeyer (63) y el alumno Nicolás Sargiotto.

La avioneta había estado sobrevolando el dique Los Molinos. Ya de vuelta hacia la ciudad del Tajamar, el piloto Ostermeyer se descompensó y no pudo seguir piloteando la aeronave.

Sargiotto no tuvo más remedio que tomar los controles, pilotear y aterrizar. Eso sí, como no activó el tren de aterrizaje, el avión “dio de panza” y recorrió varios metros por la pista del aeroclub.

2) El 22 de julio de 1999, a la noche, tuvo otro siniestro en Villa Regina, en Río Negro. En un vuelo de traslado, por descompostura de un pasajero), el piloto tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un aeródromo y el aparato dio contra obstáculos. La aeronave quedó con daños de importancia.

La JST es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, investiga los sucesos de transporte aéreo, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre.

En su página web informa que no es función de la Junta señalar culpas ni determinar responsabilidades civiles o penales.

Fuente: LNM – La Voz del Interior