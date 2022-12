La enfermera, detenida y acusada como la principal responsable de la muerte de tres de los cinco bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal ampliará su indagatoria sobre los delitos.

La enfermera Brenda Agüero, de 27 años, detenida y acusada como presunta responsable principal de la muerte (entre marzo y mayo de este año) de tres de los cinco bebés nacidos sanos en el Hospital Materno Neonatal, ampliará su declaración indagatoria este martes.

El abogado Juan García, nuevo representante legal de la enfermera, confirmó la información a Télam, pero no adelantó cuál va a ser la estrategia de la defensa.

Por su parte, el abogado Carlos Nayi, querellante de las familias de los bebés fallecidos, indicó a la misma agencia que Agüero va a ampliar su indagatoria sobre los delitos de “tres hechos de homicidio calificado por aplicar método insidioso” por el “suministro de potasio incompatible para la vida”.

El letrado detalló que Agüero también está imputada por el mismo delito en grado de tentativa en ocho casos de bebés que sobrevivieron. “Hubo intento de asesinar y por razones ajenas a su voluntad no logró alcanzar la meta, y sobrevivieron milagrosamente”, afirmó Nayi y detalló que se trata de nacidos entre el 8 de marzo y 6 de junio de este año.

Línea histórica

En el marco de la investigación, en la primera semana se setiembre el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.

Las exhumaciones correspondieron a bebés que habían nacido y fallecido el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo.

A principios de agosto, el fiscal Raúl Garzón abrió una investigación a partir de denuncias formuladas en junio, sobre cinco casos de «muertes sospechosas» de bebés nacidos sanos en el hospital provincial neonatal.

La causa tiene siete imputados, entre ellos la enfermera Agüero que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes.

Los restantes imputados son el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el ex secretario de Salud, Pablo Carvajal, y el ex vicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público», según consta en el expediente.

También, la ex directora del nosocomio Liliana Asís; y las ex jefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de «omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica».