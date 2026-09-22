Se investigan simulaciones de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos

a Cámara Federal confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y de otras 18 personas que fueron alcanzadas por la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo. Entre ellas, el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

Ellos tres, al igual que Sapgnuolo, fueron procesados como jefes de una asociación ilícita y embargados por miles de millones de pesos. La Cámara confirmó esas medidas, aunque redujo los montos de los embargos −que quedaron fijados en cifras de hasta más de $35.000 millones− y procesó a Atchabahian solo como “miembro” de la organización.

Además, la Cámara ratificó el rumbo de la investigación al rechazar un planteo iniciado por la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, con el que buscaban anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se mencionaba un sistema de coimas que alcanzaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Fuente. La Nación