La Justicia suma acusaciones contra el exasesor por producción de material vinculado a abusos contra infancias, que involucra a una víctima intrafamiliar. La investigación por la red de abusos y grooming en Villa de María de Río Seco vuelve a centrarse en su principal acusado. La Justicia agravó en las últimas horas la situación procesal del exasesor legislativo José Villarreal.

La fiscal Analía Cepede confirmó en Canal 10 que el exfuncionario «enfrenta nuevos cargos por producción y tenencia de pornografía infantil». Esta reciente acusación involucra de manera directa a una niña de su propio entorno familiar.

Para avanzar con el proceso, los investigadores trasladan a Villarreal este jueves hacia la fiscalía de Deán Funes. En esa sede judicial le notificarán formalmente la ampliación de la imputación y le tomarán una segunda declaración indagatoria.

Villarreal ya arrastraba una denuncia de 2020 realizada por su propia hermanastra, y con los nuevos elementos, se estima que atacó a un mínimo de cinco víctimas.

La carátula ahora suma el delito de promoción a la corrupción de menores agravada de manera continuada en el seno intrafamiliar.

La causa completa salió a la luz en julio, tras la desaparición de una adolescente de 14 años que luego fue localizada en Santiago del Estero. El rastreo de su celular permitió destapar toda la red en el norte cordobés, un expediente que este mismo miércoles sumó la detención de un joven de 20 años y que ya cuenta con 17 imputados.

Fuente: Cba24n