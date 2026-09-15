La Cámara Primera del Crimen impuso la pena a José Nieto. El tribunal lo encontró culpable de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Trinidad Ballesteros.

La Cámara Primera del Crimen de Córdoba condenó este martes a José Nieto a ocho años de prisión.

El tribunal dictó la sentencia por el caso de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que fue atacada mortalmente por dos dogos durante el año 2023.

El hecho ocurrió en el barrio Estación Flores. La Justicia juzgó al hombre de 58 años en su calidad de dueño de los animales. Los magistrados encuadraron el accionar de Nieto bajo la figura penal de homicidio simple con dolo eventual.

La fiscal de la causa, Milagros Gorgas, había solicitado que Nieto sea condenado a nueve años de prisión.

Cabe recordar que el dueño de los perros potencialmente peligrosos había sido notificado de las medidas de seguridad para los animales luego de ser previamente denunciado.

El juicio es histórico y pionero en Córdoba. Se trata de la primera vez que se condena al dueño de un perro que atacó y asesinó a una persona, con el incremento de culpabilidad de «dolo eventual».

Fuente: Cba24n