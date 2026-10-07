El Bloque Hacemos Unidos por Córdoba ha decidido no dar quórum ante la falta de una acción institucional concreta por parte de la Unión Cívica Radical frente al caso Omar Ludueña. Desde el inicio sostuvimos que la legisladora Alejandra Ferrero debía solicitar licencia o dar un paso al costado mientras avanzara la investigación. No como una condena anticipada, sino como un gesto de respeto hacia la víctima y de resguardo de la propia Legislatura.
En situaciones de esta naturaleza, lo primero debe ser cuidar a la persona que denunció y permitir que la investigación avance con todas las garantías. Nada de eso ocurrió.
Siguen existiendo interrogantes y puntos oscuros respecto de cuándo se tomó conocimiento de los hechos, quiénes estaban al tanto, cómo se actuó y si esa actuación fue realmente oportuna y de buena fe. No alcanza con el silencio ni con intentar pasar de página.
Donde debería haber respeto por la verdad y claridad, encontramos información incompleta y demasiadas zonas grises. Y lo más preocupante es que esa falta de claridad pueda terminar convertida en un premio político.
La responsabilidad tampoco termina en Ferrero. Rodrigo de Loredo y la conducción de la Unión Cívica Radical conocen el caso y, hasta hoy, no impulsaron el apartamiento que la situación exige. Para nuestro bloque, ese silencio y esa protección configuran una complicidad política profundamente preocupante.
También lamentamos que otros bloques de la oposición no hayan asumido una posición firme frente a este episodio.
No se trata de una discusión entre oficialismo y oposición. Se trata de respeto hacia la víctima, de cuidar la institución y de entender que hay momentos en los que la política debe saber dar un paso al costado.
Por esta razón, nuestro bloque decidió hoy levantarse de la sesión y no acompañar con su presencia una situación que consideramos incompatible con la responsabilidad institucional que este caso exige.