El doble femicida prestó declaración en la Jefatura de Policía de Córdoba. Ahora permanecerá un máximo de 20 días en la provincia antes de ser derivado a Buenos Aires.

Renato Tabella, acusado de dos femicidios, llegó este jueves a Córdoba y fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

El hombre, de 28 años, fue citado en la Jefatura de Policía, donde el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Camacho, le tomó declaración.

Tabella está acusado por el asesinato de Daniela Villalba, de 29 años, ocurrido el 19 de octubre en un edificio de bulevar Las Heras al 200. También está imputado por el femicidio de Tatiana Fernández, de 27 años, cometido días después en la ciudad de Buenos Aires.

El acusado fue trasladado desde Capital Federal bajo un importante operativo de seguridad. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que deberá afrontar procesos judiciales en ambas jurisdicciones por los crímenes que se le atribuyen.

«La orden que dio la Fiscalía de Buenos Aires es devolverlo a la CABA en 20 días, una vez que el fiscal haya desocupado su parte de la actuación», aseguró el ministro en conferencia de prensa.

Fuente: Cba24n