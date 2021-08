Casamiento en cuarentena, a juicio: Leandro Penna cuestionó al Presidente

Leandro Penna, el modelo y hermano de uno de los imputados por un casamiento en Potrero de Garay en abril pasado, consideró “perfecto” el accionar de la Justicia y cuestionó al presidente Alberto Fernández por no respetar lo que él mismo promueve.

“A mi me parece perfecto lo que está haciendo la Justicia, que está investigando, que está yendo para adelante. Mi familia se presentó voluntariamente al otro día a la Justicia porque no tiene nada que ocultar”, aseguró Penna a El Doce, y dijo que no se trató de un evento masivo.

“El policía constató que había 22 o 26, no sé cuántos, el mismo policía contó”, dijo Penna sobre la cantidad de asistentes al casamiento entre su hermano Guillermo Eloy Penna y Victoria Belén Movalli, ambos imputados por la supuesta comisión del delito de Violación a las Medidas Sanitarias (art. 205 del CP). La causa fue elevada a juicio por el fiscal de Alta Gracia de 1° Turno, Diego Fernández.



Según Penna, por las restricciones sanitarias no se realizó la fiesta tal como estaba prevista: “Solamente se llevó a cabo el casamiento”, dijo. Y refutó al intendente de Potrero de Garay, Gerardo Martínez: “Acá hay un delito muy grave, y Martínez está yendo en contra de la Justicia, en contra del policía, y eso es lo que preocupa. No sé si hay otra intencionalidad”, señaló Penna.

Por otra parte, el modelo radicado en Chile también apuntó contra el presidente Alberto Fernández. “Te da mucha angustia ver que un Presidente que pide que se acaben los vivos y los oportunistas sea él el primer vivo y el primer oportunista, porque nos deja a todos como estúpidos”, cuestionó, y comparó con quienes tuvieron que cerrar su negocios, o no pudieron despedir a un familiar.

De acuerdo con la investigación judicial, hubo numerosos testimonios y evidencias que permiten establecer “la efectiva realización del evento con la presencia de un número significativo de asistentes, algunas de cuyas fotografías y videos se compartieron en redes sociales”.