El ministro de Economía dijo que el gobierno no intervendrá para salvar a los millones de morosos. «Es una cosa entre privados», dijo.

Luis «Toto» Caputo descartó una ayuda del gobierno a los millones de argentinos que se endeudaron con las tarjetas de crédito para pagar alimentos y dijo que se tienen que hacer cargo de sus decisiones y de tomar «mal» un crédito.

El ministro de Economía fue consultado en A24 sobre la situación de la morosidad récord que se disparó en el gobierno de Javier Milei.

«Hay que diferenciar el punto que es un tema entre privados, o sea, es un banco dándole un crédito a otro privado», dijo Caputo.

«Tampoco hay mucho que nosotros podamos hacer ahí. Es parte también de la gimnasia de los bancos. Nosotros en su momento le dijimos a más de un banco: ‘Si estás prestando plata al 10% mensual, los sueldos crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague'», dijo el ministro.

Pero luego acusó a los morosos de tomar malos créditos y les pidió que se hicieran cargo de sus deudas. Según una encuesta de Opina Argentina, la mitad de los argentinos se endeudó para pagar gastos cotidianos, como la comida.

Caputo dijo que confía en que la mora irá cayendo porque los bancos están haciendo «un esfuerzo» para refinanciar a tasas más bajas y plazos más largos. LPO explicó los bancos cobran hasta 500% por el financiamiento con tarjetas de crédito, producto de la desregulación que introdujo un DNU de Milei que eliminó el tope que tienen las entidades para el cobro de intereses y punitorios.

En la entrevista con A24 le volvieron a preguntar al ministro si el gobierno podía intervenir de alguna manera para aportar una solución a la situación de millones de familias que están en mora.

«No, porque de vuelta, ahí entrás en el problema de lo que en inglés se llama el moral hazard [riesgo moral], ¿no? Ese tema de decir: ‘Bueno, pará, cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones’. Porque si yo te ayudo a vos porque tomaste mal un crédito… y yo no sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir», dijo Caputo, trasladando de ese modo la culpa de la situación financiera a las familias que se endeudaron para comer.

Fuente: La Política Online