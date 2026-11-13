El próximo jueves 17 de diciembre, el Cine Teatro Monumental Sierras será escenario de una nueva entrega de los premios Campeones de la Estancia, una celebración que distingue a las y los deportistas de Alta Gracia que se destacaron a lo largo del año en más de una treintena de disciplinas.

La ceremonia reconocerá el esfuerzo, la dedicación y los logros de deportistas y equipos que representaron a la ciudad en diferentes competencias, con la entrega de distinciones en cada una de las disciplinas nominadas y reconocimientos especiales. Además, se otorgarán los galardones al Campeoncito de la Estancia, Campeón de la Estancia 2026 y Equipos Campeones del 2026.

Este evento, que ya se ha convertido en un clásico del calendario deportivo local, busca poner en valor el trabajo y la perseverancia de quienes contribuyen al crecimiento del deporte en la ciudad.

En ese sentido, cabe destacar que este 2026 fue un año destacable para el deporte local, en el que Alta Gracia tuvo el orgullo de cosechar títulos nacionales e internacionales en múltiples disciplinas, consolidando el lugar de jerarquía que el deporte de la ciudad continúa construyendo día a día.

Más de 30 disciplinas y reconocimientos especiales

La edición 2026 contará con ternas en las siguientes disciplinas:

Adulto Mayor

Aguas Abiertas

Ajedrez

Arquería

Artes Marciales Mixtas

Atletismo

Automovilismo

Básquet

Beach Handball

BMX

Bochas

Boxeo

Casin

Ciclismo de Ruta

CrossFit

Enduro

Fútbol

Gimnasia

Golf

Handball

Hockey

Jiu Jitsu

Karate

MTB

Motocross

Natación

Pádel

Patinaje

Pickleball

Rugby

Running

Saltos Hípicos

Taekwondo

Tenis

Tiro

Triatlón

Vóley

De esta manera, Alta Gracia volverá a reunirse para celebrar a sus protagonistas deportivos, reconocer sus logros y reafirmar el compromiso de la comunidad con el desarrollo y el crecimiento del deporte local.