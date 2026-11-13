El próximo jueves 17 de diciembre, el Cine Teatro Monumental Sierras será escenario de una nueva entrega de los premios Campeones de la Estancia, una celebración que distingue a las y los deportistas de Alta Gracia que se destacaron a lo largo del año en más de una treintena de disciplinas.
La ceremonia reconocerá el esfuerzo, la dedicación y los logros de deportistas y equipos que representaron a la ciudad en diferentes competencias, con la entrega de distinciones en cada una de las disciplinas nominadas y reconocimientos especiales. Además, se otorgarán los galardones al Campeoncito de la Estancia, Campeón de la Estancia 2026 y Equipos Campeones del 2026.
Este evento, que ya se ha convertido en un clásico del calendario deportivo local, busca poner en valor el trabajo y la perseverancia de quienes contribuyen al crecimiento del deporte en la ciudad.
En ese sentido, cabe destacar que este 2026 fue un año destacable para el deporte local, en el que Alta Gracia tuvo el orgullo de cosechar títulos nacionales e internacionales en múltiples disciplinas, consolidando el lugar de jerarquía que el deporte de la ciudad continúa construyendo día a día.
Más de 30 disciplinas y reconocimientos especiales
La edición 2026 contará con ternas en las siguientes disciplinas:
Adulto Mayor
Aguas Abiertas
Ajedrez
Arquería
Artes Marciales Mixtas
Atletismo
Automovilismo
Básquet
Beach Handball
BMX
Bochas
Boxeo
Casin
Ciclismo de Ruta
CrossFit
Enduro
Fútbol
Gimnasia
Golf
Handball
Hockey
Jiu Jitsu
Karate
MTB
Motocross
Natación
Pádel
Patinaje
Pickleball
Rugby
Running
Saltos Hípicos
Taekwondo
Tenis
Tiro
Triatlón
Vóley
De esta manera, Alta Gracia volverá a reunirse para celebrar a sus protagonistas deportivos, reconocer sus logros y reafirmar el compromiso de la comunidad con el desarrollo y el crecimiento del deporte local.