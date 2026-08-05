El Cine Teatro Monumental Sierras invita a la comunidad a disfrutar de una noche de humor junto a Camilo Nicolás, quien presentará su espectáculo «Es por ahí» el próximo domingo 9 de agosto, a las 21:00, en la emblemática sala de Alta Gracia.

En este nuevo unipersonal, el multifacético humorista propone una mirada divertida sobre el paso del tiempo como una consecuencia inevitable de la vida. «No hay cosa ni persona que no sienta el paso del tiempo», resume la sinopsis del espectáculo.

Las redes sociales, el asado, la paternidad, los vínculos, el pádel y hasta la pregunta de qué habría ocurrido si hubieran existido las redes sociales en la época de Jesucristo son algunos de los temas que atraviesan un show dinámico, con permanente interacción con el público, que reafirma el talento de Camilo Nicolás como uno de los grandes contadores de historias del humor cordobés.

Con más de 16 años de trayectoria sobre los escenarios y festivales más importantes del país, y una comunidad de más de 2,5 millones de seguidores en sus redes sociales, Camilo Nicolás continúa consolidándose como uno de los referentes del humor de la provincia.

Las entradas pueden adquirirse en Nativo, a través del sitio alpogo.com y también estarán disponibles en la boletería del Cine Teatro Monumental Sierras el día de la función.