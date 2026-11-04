Tras la derrota de Trump, Bullrich juntó a sus diputados y les dijo que hay que impedir que se deroguen las PASO.

Patricia Bullrich usó la reunión con los 15 diputados que le responden en el bloque de LLA para discutir una PASO contra Javier Milei. «Ni los países africanos cambian las reglas a menos de un año de las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que ir a una PASO con Milei», dijo uno de los legisladores en las oficinas de la ex ministra en el barrio de Palermo.

Para argumentar esa posición, sus impulsores apelan a la Convención de Viena, un documento que también citó la Cámara Nacional Electoral, compuesta por Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Sebastián Bejas, cuando le planteó a la Casa Rosada que las reglas no deberían manosearse a menos de seis meses de la fecha de los comicios. Con razones políticas y respaldo jurídico, los bullrichistas parecen envalentonarse: «nosotros vamos a PASO y lo matamos en las urnas», anticipan.

La propuesta de la primaria libertaria no fue una sorpresa para nadie porque a ninguno de los integrantes de ese grupo se le escapa que Bullrich evalúa competir contra el Presidente. Aunque dos de los presentes plantearon que sería mejor «esperar un poco», tal vez hasta que pase la visita del Papa León XIV y emerja con claridad el impacto de la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, los que están convencidos de disputar en una primaria contra Milei salieron avisando que hay 15 legisladores del bloque oficialista que no van a votar la suspensión de las PASO si la reforma política se aprueba en el Senado, algo que todavía está en duda.

Según refirió a LPO uno de los presentes, Bullrich deslizó que «la reelección del gobierno está entre signos de interrogación» y que el objetivo debía ser «encontrar la forma de ayudar a que el proyecto continúe». «Milei cree que la macroeconomía ordena la micro pero nosotros creemos que los gestos de la micro son tanto o más importantes que la macro después de 26 meses de superávit», dijo.

Por eso, Patricia calcula que ese lote de 15 puede crecer todavía más y ya tiene a varios de sus dirigentes más leales trabajando para sumar diputados y gobernadores que integraron la vieja coalición Juntos por el Cambio.

En esa tarea anda el diputado Damián Arabia, que encaró a su par fueguino Santiago Pauli sin trepidar: «vos sabés que si querés acercarte, podés contar con nosotros», le dijo como embajador de Bullrich en la Cámara Baja, horas antes de la foto que se tomaron los 15 con la ex ministra para cristalizar la marcada de cancha contra Martín Menem y Karina Milei.

Pauli no está solo entre los apuntados a los que Arabia le propuso pegar el salto, y su mensaje no fue puro arrojo. «El fueguino le tiró una señal, por eso Arabia se animó a ofrecerle sutilmente un puente con Patricia», comentó un diputado a LPO.

Otro de los afortunados a los que Arabia intentó sumar a la aventura presidencial de Bullrich fue el sanjuanino José Peluc, un productor agropecuario astuto que está abandonado a su suerte en su distrito, donde gobierna Marcelo Orrego con apoyo del gobierno. Un emisario de la senadora también habría visitado en su despacho al santacruceño José Garrido, un antikirchnerista empedernido que se habría mostrado dispuesto a sumarse.

Como sea, las elecciones de medio término aceleraron los tiempos políticos para definir el escenario local. Una semana después que Karina pretendiera arrebatarle a Bullrich la presidencia del bloque en el Senado, Patricia redobló la apuesta hasta dejar en claro que el gobierno no podrá eliminar las PASO.

Fuente: Por Pablo Dipierri- La Política Online