La Municipalidad de Alta Gracia pone a disposición de vecinos y vecinas que lo necesiten tres puntos de asistencia presencial para acompañar la inscripción al programa provincial “Más Leche, Más Proteínas”.
Los puntos de asistencia son:
Centro de Salud N.º 3 “Dr. Ramón Carrillo” — Urquiza 358
Subsecretaría de Desarrollo Social — Brasil 480
Atención al Vecino — Belgrano 15
El programa tiene como objetivo favorecer el acceso a leche fortificada y leche entera para lactantes, niños y niñas, contribuyendo a su nutrición, crecimiento y desarrollo.
¿Quiénes pueden acceder?
Lactantes de 0 a 12 meses.
Niños y niñas de 1 a 11 años de edad o que se encuentren cursando la escuela primaria.
¿Cómo postularse?
Para postularse, es necesario ingresar a Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2) desde la cuenta de la madre, padre o tutor y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).
Las postulaciones estarán sujetas a un cruce de datos para la conformación del padrón definitivo de beneficiarios.
Quienes necesiten acompañamiento para realizar la inscripción pueden acercarse a cualquiera de los puntos presenciales, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.