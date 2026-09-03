La Municipalidad de Alta Gracia pone a disposición de vecinos y vecinas que lo necesiten tres puntos de asistencia presencial para acompañar la inscripción al programa provincial “Más Leche, Más Proteínas”.

Los puntos de asistencia son:

Centro de Salud N.º 3 “Dr. Ramón Carrillo” — Urquiza 358

Subsecretaría de Desarrollo Social — Brasil 480

Atención al Vecino — Belgrano 15

El programa tiene como objetivo favorecer el acceso a leche fortificada y leche entera para lactantes, niños y niñas, contribuyendo a su nutrición, crecimiento y desarrollo.

¿Quiénes pueden acceder?

Lactantes de 0 a 12 meses.

Niños y niñas de 1 a 11 años de edad o que se encuentren cursando la escuela primaria.

¿Cómo postularse?

Para postularse, es necesario ingresar a Ciudadano Digital (CiDi Nivel 2) desde la cuenta de la madre, padre o tutor y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).

Las postulaciones estarán sujetas a un cruce de datos para la conformación del padrón definitivo de beneficiarios.

Quienes necesiten acompañamiento para realizar la inscripción pueden acercarse a cualquiera de los puntos presenciales, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.