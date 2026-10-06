La elección del 14 de marzo de 2027 pone en riesgo un bastión opositor. El acuerdo entre La Libertad Avanza, el juecismo y el PRO excluye a la UCR.

El no peronismo sigue en La Falda el camino trazado en Marcos Juárez: la ruptura. La Libertad Avanza, el Frente Cívico de Luis Juez y el PRO ensayan en esa ciudad de Punilla un acuerdo sin la UCR, el partido que gobierna la localidad donde se elegirá al próximo intendente el próximo 14 de marzo, y dará inició al año electoral.

El intendente Javier Dieminger, tropa de Rodrigo de Loredo, quedó condicionado por sus exsocios. Aunque el cierre de las alianzas será en noviembre, Juez, Bornoroni y el PRO de Oscar Agost Carreño aceleran un entendimiento sin los radicales. Libertarios, juecistas y amarillos sospechan que el radical Dieminger demora una negociación a la espera de señales del Gobierno provincial.

Asi como Marcos Juárez fue el «kilómetro cero de Cambiemos», La Falda fue el primer triunfo de la oposición en 2023. En esa oportunidad, Dieminger fue reelegido con el 71% de los votos y festejó acompañado por Juez, De Loredo, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Aquella elección fue una de las últimas grandes fotografías de unidad de la oposición cordobesa antes de que la alianza comenzara a desarmarse en la Paso presidencial.

Ahora, esa misma ciudad puede convertirse en la primera demostración territorial de que aquella coalición ya no existe como tal, como ocurrió hace algunas semanas en Marcos Juárez, donde el peronismo recuperó la intendencia después de más de cinco décadas.

Si, finalmente, la UCR decide competir por afuera del frente que negocian Bornoroni, Juez y el PRO, La Falda podría convertirse en la segunda ciudad donde la antigua alianza de Juntos por el Cambio se rompe territorialmente. Y, otra vez, el beneficiario podría ser Martín Llaryora.

La imposibilidad de Dieminger de buscar un tercer mandato agrega otro problema. El intendente deberá ordenar la sucesión y evitar que una interna radical termine debilitando al oficialismo antes de marzo.

Dieminger tiene aspiraciones de disputar la banca departamental que actualmente ocupa el juecistas Walter Gispert. Ese es otro punto de tensión. Juez aplica la lógica de que no se puede negociar lo que uno ya tiene.

Para De Loredo, una derrota en su propio territorio tendría un costo altísimo, porque su estrategia electoral se basa en los intendentes. El radical pretende posicionarse como uno de los principales aspirantes a liderar el frente opositor en 2027. Perder un municipio identificado con su estructura territorial le quitaría capacidad de negociación frente a Juez y Bornoroni.

La tensión aparece además pocos días después de que Juez reclamara moderación a De Loredo y le pidiera señales de unidad del no peronismo. Como se sabe, después de 2023, la desconfianza de los juecistas con De Loredo es total. «Rodrigo no nos va a llevar de las narices como hizo en 2023, cuando se bajó a último momento de la vice gobernación», dicen en la mesa chica del senador.

Además, empiezan a circular cuestionamientos sobre la situación financiera del municipio, otro frente que puede complicar al oficialismo de cara a la sucesión. Dieminger ya había reconocido al discutir el presupuesto 2026 que el municipio había quedado por debajo de las previsiones de recursos nacionales y provinciales y que el objetivo era «subsistir con recursos propios».

La sospecha de libertarios, juecistas y PRO es que al intendente radical sin reelección le importa más subsistir hasta diciembre con oxígeno del Gobierno provincial que la unidad opositora. Así, se achica la hendija para que el radicalismo se sume al acuerdo.

Fuente: La Política Online