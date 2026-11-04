El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que avanza la obra de ejecución de la nueva rotonda de circulación sobre la Ruta Provincial C-45, una infraestructura clave para agilizar y ordenar el ingreso y egreso de la ciudad por este corredor vial.

Esta intervención mejorará significativamente la integración urbana y las condiciones de seguridad vial, beneficiando de manera directa a toda la comunidad del sector, con especial impacto en los barrios Villa Camiares, Villa Juana, Reserva Tajamar y Lomas de la Estancia.

A nivel de diseño, la nueva rotonda contempla un diámetro total de 50 metros, una isleta central de 30 metros y una amplia calzada de circulación de 9 metros. Asimismo, esta obra se enmarca en un plan de ordenamiento integral mayor: a partir de un convenio articulado con desarrollistas privados, los trabajos en la zona contemplan también la ejecución de una segunda rotonda y la construcción de una calle colectora.

Debido a la presencia de maquinaria y personal en el sector, se sugiere a los vecinos circular con especial precaución, reduciendo la velocidad y atendiendo a los desvíos establecidos por el personal actuante y la señalética correspondiente.