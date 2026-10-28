Las comisiones de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de Asuntos Municipales y Comunales dieron despacho favorable al proyecto que establece nuevos límites territoriales para la localidad del departamento Santa María. El legislador Facundo Torres Lima destacó la importancia de la iniciativa para acompañar el crecimiento de la comunidad.

Este martes, las comisiones de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales y de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura de Córdoba se reunieron para dar tratamiento a diferentes proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, entre ellos la modificación del radio comunal de Rafael García.

Durante el encuentro, los legisladores otorgaron despacho favorable al proyecto de ley 47904, que propone ampliar el ejido de la localidad del departamento Santa María, que pasaría a contar con una superficie total de 848 hectáreas.

La iniciativa representa un avance en materia de ordenamiento territorial, ya que permitirá establecer nuevos límites jurisdiccionales y generar mejores condiciones para la planificación urbana, la prestación de servicios y el desarrollo futuro de la comunidad.

De la reunión participó el jefe comunal de Rafael García, Eduardo Romero, acompañado por la secretaria de Obras Públicas y Obras Privadas, Cecilia Luppi. Durante su intervención, Romero agradeció especialmente al legislador departamental Facundo Torres Lima por el acompañamiento y destacó la celeridad con la que avanzó el tratamiento del proyecto.

Asimismo, puso en valor el trabajo conjunto entre las autoridades locales y provinciales, más allá de las diferencias partidarias, y la importancia de mantener canales de diálogo permanentes para dar respuesta a las necesidades de los vecinos.

En ese sentido, el legislador Facundo Torres Lima destacó: “La ampliación del radio comunal es una herramienta fundamental para que Rafael García pueda planificar su crecimiento, ordenar su territorio y proyectar nuevas oportunidades de desarrollo. Nuestro compromiso es acompañar a cada localidad del departamento Santa María, escuchando sus necesidades y trabajando para brindar respuestas concretas”.

En el marco de su visita a la Unicameral, Romero y su equipo también fueron recibidos por Torres Lima en su despacho, donde dialogaron sobre la realidad de la localidad, los proyectos en marcha y las principales necesidades de la comunidad.

La modificación del radio comunal beneficiará a Rafael García, localidad de 636 habitantes, y contribuirá al ordenamiento territorial de la región.

Con el despacho favorable de las comisiones, el proyecto quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto legislativo.