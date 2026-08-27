En la noche de este miércoles 26 de agosto, el viceintendente, a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, encabezó el acto de finalización del segundo tramo de las obras ejecutadas en la Avenida del Libertador. El encuentro contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; el secretario de Servicios Públicos, Matías Odiard; representantes de distintas áreas del municipio; trabajadores municipales; comerciantes del sector y un nutrido grupo de vecinos y vecinas.

Esta segunda etapa abarca el sector comprendido entre las calles Educador Galasso e Ituzaingó, donde se desarrollaron tareas de hormigonado y repavimentación, renovación del cantero central, parquización e iluminación, con la instalación de 57 nuevas columnas de doble luminaria.

En su alocución, De Napoli expresó: “Cuando nos fijamos en un objetivo de gestión, lo estamos cumpliendo. Y ese objetivo de gestión es de todos (…) Esto es algo que nos ha costado mucho, pero vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir cumpliendo”. Por su parte, Torres manifestó: “Sería mucho más fácil hacer cosas que se vean. Pero nosotros hacemos cosas que se ven y cosas que no se ven (…) En momentos duros, este proyecto continúa, esté quien esté a cargo, con un objetivo claro”.

Los comerciantes del sector también destacaron el cambio que representa la obra en uno de los principales accesos de la ciudad. “Transmite seguridad” y “la verdad que da otra vista” fueron algunas de las opiniones expresadas durante el acto.

De esta manera se dio por concluido el segundo tramo de las obras de puesta en valor de la Avenida del Libertador. En las próximas semanas se prevé abordar los 400 metros restantes de la arteria, hasta su intersección con Bv. Alfonsín.

A continuación, el detalle de las obras realizadas:

Av. del Libertador: tramo Educador Galasso – Ituzaingó

Hormigonado, renovación y parquización del cantero central e iluminación

CALZADA

Recomposición de calzada de hormigón: 5.750 m².

CANTERO CENTRAL

Renovación completa del cantero central.

Incorporación de 700 m² de parquización.

ILUMINACIÓN

Iluminación nueva en ambas veredas.

57 columnas con doble luminaria, hacia calzada y hacia vereda.

Total: 114 luminarias.

SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Señalización vial completa.

Sendas peatonales.

Rampas de accesibilidad.

Cruces peatonales accesibles en el cantero central.

Cortes de tramos en el cantero central para desagüe pluvial.

NUEVA CARTELERÍA