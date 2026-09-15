Este martes 15 de septiembre, autoridades provinciales y municipales recorrieron distintas industrias de Alta Gracia con el objetivo de conocer de primera mano la realidad del sector, escuchar sus inquietudes y avanzar en la articulación de herramientas que permitan acompañar y fortalecer la actividad productiva local.

Participaron del recorrido el viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, Jorge De Napoli; el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres; y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla.

La jornada comenzó en Inforest SRL, una empresa nacida en Alta Gracia que desde hace dos décadas desarrolla equipamiento especializado para el combate de incendios forestales y tareas de rescate. La firma emplea a alrededor de 30 personas y exporta aproximadamente el 60% de su producción, con presencia comercial en más de 50 países.

Posteriormente, la comitiva visitó las instalaciones de Precons SRL, empresa radicada en el Parque PyME de la ciudad, dedicada a la fabricación y comercialización de más de un centenar de productos industriales, con una fuerte apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico.

Entre sus productos, Precons se destaca por ser una de las pocas empresas fabricantes en Argentina de tanques elaborados con material de alto impacto, además de producir flotantes, tanques plásticos soplados y otros productos destinados a distintos sectores de la industria.

Durante el recorrido, las autoridades también mantuvieron un encuentro con un grupo de industriales de la ciudad, quienes plantearon sus inquietudes, necesidades y desafíos actuales.

El objetivo de estos encuentros es fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, conocer las necesidades concretas de nuestras industrias y trabajar en conjunto en herramientas que permitan sostener la actividad, promover la inversión y seguir generando empleo en Alta Gracia.