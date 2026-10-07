El Gobierno de Córdoba aprobó la medida que eleva significativamente los montos de las sanciones por infracciones a la Ley Provincial de Tránsito 8.560.

El Gobierno cordobés actualizó el valor de las multas de la Policía Caminera. El aumento coincide con la suba del precio del litro de nafta a principios de octubre.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, eleva significativamente los montos de las sanciones por infracciones de tránsito.

La Unidad Fija de Multa (UF), utilizada como referencia para calcular las penalizaciones, sigue el valor del combustible.

La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), informó que el litro de nafta súper se ubicaba en $2.165 en esa fecha, según reportó Cadena 3.

Cómo quedaron las multas

Infracciones leves: incluyen conductas como conducir fumando u otras faltas menores. Las multas van desde $43.300 hasta $216.500.

Infracciones graves: refiere, por ejemplo, a no llevar las luces encendidas. Los montos oscilan entre $216.500 y $433.000.

Infracciones muy graves: comprenden acciones como cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o exceder los límites de velocidad. Las sanciones se ubican en torno a los $866.000.

Infracciones máximas: se aplican a faltas extremadamente serias, como conducir con alcoholemia positiva, destruir o eliminar infraestructura vial, o adulterar documentos y licencias. Los montos van desde $2.598.800 hasta $4.330.000, convirtiéndose en las multas más elevadas del tarifario provincial.