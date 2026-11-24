Un hombre de 32 años fue atacado por un grupo de jóvenes cuando intentó intervenir para detener una pelea a la salida de una fiesta de 15 años. La investigación permitió identificar a los presuntos involucrados a partir del análisis de videos del episodio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, sobre avenida San Martín, en la localidad de Despeñaderos. Según la denuncia, la víctima se encontraba junto a su pareja cuando intentó impedir una pelea entre varios adolescentes que salían de un festejo. En esas circunstancias, fue agredido por el grupo.

A partir de las tareas investigativas, personal de la Departamental Santa María concretó la detención de un joven de 18 años, señalado como supuesto autor del delito de lesiones leves doblemente calificadas, por el concurso premeditado de dos o más personas y por estar motivadas en la orientación sexual de la víctima.

Además, otros ocho adolescentes, de entre 14 y 15 años, fueron citados y serían imputados en el marco de la misma causa.

La investigación continúa mediante el análisis de registros fílmicos y otras medidas judiciales dispuestas por la Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de la doctora Consuelo Gait.