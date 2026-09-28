La medida de fuerza, dispuesta por Adiuc, se extiende hasta el 2 de octubre. «Nos invade un profundo hartazgo», expresó el gremio, tras las dos paritarias frustradas.

Este lunes da inicio la semana de paro dispuesta por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc), en consonancia con el plan de lucha anunciado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), en demanda de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, con los consecuentes aumentos salariales y de presupuesto para funcionamiento, becas e inversión en investigación, que recompongan la pérdida acumulada desde diciembre de 2023.

«Luego de dos paritarias frustradas, en las que el gobierno libertario ofreció un 3% -desconociendo la cautelar vigente que lo obliga a un aumento de casi 34%- nos invade un profundo hartazgo», expresó el comunicado que emitió Adiuc para informar la semana de paro.

El gremio sostuvo que la decisión se funda en «los resultados de la consulta nacional docente y las discusiones sostenidas en las asambleas por facultad y otros espacios de debate».

El plan de lucha nacional contempla acciones de visibilización del conflicto y la quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará el 15 de octubre.

«Hemos promovido (y lo seguimos haciendo) la unidad de acción con los sindicatos universitarios, sosteniendo las posiciones que se sintetizan en instancias orgánicas. Por eso, junto a otras organizaciones de base, llevamos a Conadu la moción que emergió de la consulta y en nuestro plenario de Junta Ejecutiva y Cuerpo de Delegados/as: paro por tiempo indeterminado. Luego, en el plenario de Conadu, la mayoría de los gremios acordó la realización de un paro de 72 horas la semana que viene», explicó Adiuc, que decidió extender hasta el 2 de octubre la medida de fuerza, en acuerdo con COAD, el gremio docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Fuente: LNM