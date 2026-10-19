El proceso judicial arranca este martes, a las 9, en el Tribunal Oral Federal número 1. Organismos de Derechos Humanos invitan a participar de las audiencias.

Este martes, a las 9, da inicio en el Tribunal Oral Federal número 1 el vigésimo juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia de Córdoba, con 78 víctimas y 21 imputados.

Se trata de la «Causa Gutiérrez – Di Santo«, que juzga delitos perpetrados por el terrorismo de Estado entre 1975 y 1978 en Río Cuarto y el sur de la provincia, que tuvieron como víctimas, principalmente, a trabajadoras y trabajadores, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

Más de 60 son sobrevivientes. Entre las personas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas figuran Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba. En tanto, también está el caso de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, que falleció en la Cárcel de La Plata producto de las torturas que sufrió desde su detención en la UR9 de la Policía de Río Cuarto y tras su paso por la Cárcel de Río Cuarto, la UP1 y la UP9 La Plata y los traslados respectivos, sin la atención médica debida a su afección de epilepsia.

Entre los imputados, en tanto, hay ex miembros del Ejército Argentino y su aparato de inteligencia, así como personal jerárquico, agentes operativos y Personal Civil de Inteligencia (PCI) vinculados mayoritariamente a la Policía de la Provincia de Córdoba (en especial al Departamento de Informaciones D2) y al Servicio Penitenciario.

Seis de los imputados operaron en la ciudad y zona de Río Cuarto y serán juzgados por primera vez: Daniel Di Santo, Policía de la Provincia de Córdoba; Roberto Ernesto González Fossat, Policía Federal Argentina; Juan Carlos Nieto, Policía de la Provincia de Córdoba; Rubén Roque Principi, Policía de la Provincia de Córdoba; Carlos Jesús Regueira, Policía Federal Argentina; y Miguel Ángel Salinas, Policía de la Provincia de Córdoba.

Asimismo, destacan desde la agrupación HIJOS que «el retardo de las causas por crímenes de Lesa generó impunidad biológica» a dos de los represores que deberían estar entre los imputados de este juicio: Hugo Roberto Aspitia falleció en diciembre de 2019 y Miguel Ángel Gómez (alias «El Gato»), en septiembre de 2025.

«Participar de estos juicios y conocer la verdad es un derecho», expresan desde los organismos de Derechos Humanos de la provincia y convocan a la comunidad a sumarse.

Quienes deseen asistir a la audiencia de inicio del juicio deben llegarse por los tribunales federales de Córdoba, ubicados en Wenceslao Paunero y Concepción Arenales.

Fuente: LNM